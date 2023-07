Espagne : l’écrivain Mario Vargas Llosa est rétabli après son hospitalisation pour Covid-19

L’écrivain hispano-péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature 2010 et membre de l’Académie française, a été autorisé à sortir vendredi de l’hôpital madrilène où il avait été admis pour des complications liées au Covid-19, a annoncé l’un de ses fils.

"Mon père a reçu le feu vert (des médecins pour sortir) et va mieux", a indiqué Álvaro Vargas Llosa sur Twitter. L’écrivain de 87 ans, qui vit dans la capitale espagnole, avait été hospitalisé samedi, quinze mois après une première hospitalisation pour Covid-19 en avril 2022.

Né le 28 mars 1936 dans une famille de la classe moyenne péruvienne, Vargas Llosa a été l’un des grands protagonistes du "boom" littéraire latino-américain dans les années 1960 et 1970, avec le Colombien Gabriel García Márquez et l’Argentin Julio Cortázar. Admiré pour sa description des réalités sociales, Mario Vargas Llosa, l’auteur de chefs-d’œuvre comme "La ville et les chiens", "Conversation dans la cathédrale" et "La fête au bouc", est en revanche critiqué par les milieux intellectuels sud-américains pour ses positions conservatrices. Traduit en une trentaine de langues, cet auteur francophile, qui a vécu plusieurs années à Paris dans sa jeunesse, a été le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 2016. Il a été élu à l’Académie française en 2021.