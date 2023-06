Espagne : guerre de l’eau autour de la production des fraises andalouses

C’était un paysage bucolique mêlant dunes, forêts et lagunes. Un paradis pour les colonies d’oiseaux migrateurs. Un espace naturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est aujourd’hui un quasi-désert où cigognes et flamants roses se font rares. Le parc naturel de Doñana en Andalousie au sud de l’Espagne n’est plus que l’ombre de lui-même. "Doñana est dans un état critique […] Depuis deux ans, il n’a quasiment pas plu. Or, les agriculteurs locaux continuent à puiser d’énormes quantités d’eau dans les nappes phréatiques", soupire Felipe Fuentelsaz, coordinateur des projets "agriculture et eau" pour le WWF Espagne, auprès de l’AFP.