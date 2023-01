Espagne : forte baisse de l'immigration clandestine en 2022

L'immigration clandestine a baissé de plus de 25% en 2022 en Espagne par rapport à l'année précédente, une diminution particulièrement marquée dans les arrivées par la mer, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur dans son bilan annuel.

Au total, 31.219 migrants sont entrés illégalement en Espagne en 2022, contre 41.945 en 2021, soit une baisse d'environ 25,6%. Le ministère, qui souligne qu'il s'agit de la deuxième baisse annuelle consécutive et de la troisième en quatre ans, l'explique dans un communiqué par l'accroissement de "(sa) coopération avec les pays d'origine et de transit de l'immigration" et le renforcement de "la lutte contre les mafias qui se livrent au trafic d'être humains".

On doit aussi noter qu'à la suite d'une volte-face de Madrid sur le dossier du Sahara occidental, l'année 2022 a été marquée par la fin de la brouille diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, par où transite une très grande partie des migrants clandestins parvenant en Espagne.

La réduction la plus importante concerne les entrées par voie maritime

"La réduction la plus importante concerne les entrées par voie maritime, qui révèlent une chute généralisée sur les côtes de la péninsule, à Ceuta, dans les îles Baléares et les Canaries, aussi bien pour le nombre des migrants que pour celui des embarcations", souligne le ministère. Le nombre des migrants clandestins arrivés par la mer est ainsi en recul de 27,9% par rapport à 2021 et celui des embarcations de 20,7%.

"La baisse la plus significative" du nombre des arrivées clandestines concerne les îles Canaries, un archipel espagnol situé au large des côtes nord-ouest de l'Afrique: 15.682 contre 22.316 en 2021, soit 29,7% en moins.