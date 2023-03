Espagne : évolution favorable du premier feu de forêt majeur de l’année

En dépit de conditions toujours difficiles, le premier feu de forêt majeur de l’année en Espagne évoluait favorablement dans l’est du pays, selon les autorités locales.

"L’évolution générale est positive", ont indiqué sur Twitter les pompiers de la province de Castellon, où le feu s’est déclaré jeudi après-midi. "Nous pouvons dire que (le feu) n’avance pas au-delà du périmètre établi. Et nous avons une opportunité (de l’éteindre) car les températures ont baissé", a déclaré pour sa part sur la télévision publique TVE Pilar Bernabé Garcia, préfète de la région de Valence dans laquelle se situe la province de Castellon.

Ce feu, qui s’est déclaré jeudi dans la localité de Villanueva de Viver, a calciné quelque 3800 hectares de végétation et a entraîné l’évacuation de 1500 personnes dans la région de Valence, selon un bilan publié par les services d’urgence régionaux à 14h00. Toujours selon les autorités de cette région, plus de 500 hommes et 20 engins aériens ont été déployés pour lutter contre les flammes.

Cet incendie s’est étendu également dans la région voisine d’Aragon et au total, entre les deux régions, "près de 1700 personnes ont été évacuées", a indiqué le Premier ministre Pedro Sanchez, en visite dans la zone affectée par l’incendie. Quatorze pompiers ont été légèrement blessés, a ajouté Sanchez.