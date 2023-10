Paz Esteban, qui avait payé la facture de ce scandale en étant destituée l’an dernier par le gouvernement de Pedro Sánchez, a été convoquée par le juge barcelonais en charge de l’affaire le 13 décembre. Dans un document judiciaire, le magistrat, qui a admis la plainte de Pere Aragonès, indique que les faits dénoncés par l’indépendantiste modéré ont les "caractéristiques" de "possibles infractions pénales comme l’écoute illégale de communications et l’espionnage informatique". "L’admission de la plainte […] est un pas important en vue d’établir toute la vérité", a salué Pere Aragonès. "Nous voulons savoir qui a ordonné l’espionnage du mouvement indépendantiste", a-t-il ajouté. Ce scandale d’espionnage avait éclaté en avril 2022 après la publication d’un rapport de l’organisation canadienne Citizen Lab assurant avoir identifié plus de 60 personnes de la mouvance séparatiste catalane dont les portables auraient été piratés via ce logiciel, qui permet d’activer à distance les caméras et micros d’un smartphone. Le gouvernement espagnol a reconnu en avoir espionné 18 dont Pere Aragonès.