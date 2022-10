Espagne et franquisme : que prévoit la loi de "mémoire démocratique" adoptée mercredi par le Parlement espagnol ?

L’exhumation de plus des 114.000 disparus : selon la nouvelle loi, la recherche des victimes disparues pendant la Guerre civile (1936 à 1939) et pendant la dictature (jusqu’à la mort du dictateur Francisco Franco en 1975) deviendra pour la première fois une responsabilité de l’État. Ce sont donc les autorités qui financeront directement les fouilles et les exhumations. Auparavant, les descendants des victimes devaient faire appel à des organismes tels que l’Association pour la réhabilitation de la mémoire historique (ARMH) pour les aider à faire ce douloureux travail de mémoire, exhumer les corps avant de leur donner des funérailles décentes.

Le Premier ministre Pedro Sanchez estime qu’il y a encore aujourd’hui au moins 114.000 "disparus forcés", c’est-à-dire des personnes dont le sort a été volontairement dissimulé. Actuellement, les disparus de la Guerre civile sont très majoritairement républicains puisque le régime franquiste avait déjà exhumé de nombreuses victimes issues du camp nationaliste des fosses communes, afin de leur donner une sépulture. Une banque d’ADN des victimes sera créée afin de faciliter leur identification tandis qu’une carte de toutes les fosses communes du pays sera élaborée. Pour mieux comprendre ce que représente le combat des descendants des victimes du franquisme, voyez le documentaire Los Nietos, réalisé par Marie-Paule Jeunehomme.