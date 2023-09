Espagne : deux morts et un disparu après des pluies torrentielles, 7 régions toujours en alerte

Des pluies torrentielles ont provoqué de fortes inondations dans le centre de l'Espagne dimanche et aux premières heures de lundi, faisant deux morts et deux disparus et entraînant la fermeture de routes, de lignes de métro et de liaisons ferroviaires à grande vitesse, ont annoncé les autorités.

Des hélicoptères ont été envoyés pour secourir les habitants réfugiés sur leurs toits dans la région de Tolède, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Madrid, ont dit les services d'urgence.

Des averses soudaines provoquées par de violents orages ont transformé les rues en torrents de boue emportant voitures et

poubelles à Madrid, en Castille-La Manche, en Catalogne et dans la région de Valence. De la grêle est également tombée dans de

nombreuses régions.

Deux personnes sont mortes dans la campagne entourant Tolède, a déclaré un porte-parole de la police.

Les pluies torrentielles ont principalement touché les régions de Madrid et de Castille-La-Manche, au sud de la capitale, avec des routes et des voies ferrées coupées et des rues et des maisons inondées. Bien que les pluies se soient quelque peu calmées lundi, l’Agence météorologique nationale a maintenu en alerte sept régions, dont Madrid, la Castille-La Manche, la Catalogne, les îles Baléares et le Pays basque.

Les autorités madrilènes ont demandé à la population de rester le plus possible à l’intérieur et d’éviter les déplacements dans la capitale, dont les accès étaient très encombrés lundi matin.