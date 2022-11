Espagne : des paléontologues découvrent une tortue marine géante de 3,7 mètres de diamètre

C’est un randonneur en promenade dans les Pyrénées qui a alerté des scientifiques après avoir aperçu des formes dépassant du sol. Les paléontologues ont alors découvert la carapace d’une tortue marine, la Leviathanochelys aenigmatica. Grâce aux fragments de la partie postérieure de la carapace, ils ont pu reconstituer le crâne et les membres du fossile.

Résultat : Une carapace lisse, une coquille d’environ 2,35 mètres de long, 2,20 mètres de large, soit 3,7 mètres de diamètre. Le reptile mesure la taille d’une voiture, de quoi assurer sa survie en haute mer, là où évoluaient de puissants prédateurs marins.

"Nous parlons d’une nouvelle espèce. Et, à chaque fois que nous en savons plus sur le passé, c’est très important pour les paléontologues. C’est la plus grande tortue jamais trouvée en Europe pour cette époque", comme l’explique Angel Golobart, chef du groupe de recherche sur les écosystèmes des dinosaures à l’Institut catalan de paléontologie Miquel Crusafont.

Une découverte insolite et exceptionnelle d’une nouvelle lignée de tortues marines.