Espagne : des habitants "asphyxiés" par la flambée des prix de l’énergie

Dans son appartement de la banlieue de Madrid, Pamela Ponce n’allume plus les radiateurs, malgré le froid mordant qui s’introduit par les fenêtres. "Les prix sont trop élevés, je n’ai plus le choix", soupire cette mère de famille d’une voix résignée.

Cette Péruvienne de 32 ans confie ne plus pouvoir payer ses factures d’électricité depuis maintenant "trois mois", alors que la flambée des prix a atteint 72% en 2021 en Espagne – soit l’une des plus fortes hausses de l’Union européenne.

"Avant, je payais 35 à 60 euros par mois. Maintenant, ça dépasse les 100 euros, sans compter le gaz, qui a aussi augmenté", détaille Pamela Ponce, sans emploi depuis une infection sévère au Covid qui lui a laissé de graves séquelles, notamment à la main gauche.

"Je ne sais plus quoi faire", soupire la trentenaire, dépendante de son ex-compagnon pour régler son loyer et la nourriture du foyer. "Je me sens asphyxiée, étouffée", ajoute-t-elle, la gorge serrée.

Mesures insuffisantes

Pamela Ponce est loin d’être seule dans cette situation. "De plus en plus de familles ont du mal à payer leurs factures" et "doivent choisir entre l’alimentation et l’électricité en fin de mois", assure Sara Casas, responsable environnement pour la Croix-Rouge espagnole.

Le gouvernement de gauche espagnol a pourtant annoncé début juillet puis en septembre une série de baisses d’impôts censées alléger la facture des consommateurs. Mais ces mesures n’ont pas suffi à compenser la hausse des prix.

D’après l’Organisation des consommateurs et usagers (OCU), la facture électrique des foyers espagnols est ainsi passée de 675 euros en 2020 à 949 euros en 2021, soit une progression de 41% en un an. Par rapport à 2018, année du précédent record, la hausse atteint 18%.