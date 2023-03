Espagne : des centaines de pompiers luttent contre un incendie de forêt dans la région de Valence

Le premier grand incendie de l’année en Espagne, qui a entraîné l’évacuation d’environ 1500 personnes, restait hors de contrôle vendredi dans l’est du pays en raison de conditions propices à l’avancée des flammes.

"Nous sommes face à un incendie plutôt typique de l’été", s’est inquiété, sur la radio publique RNE, Manolo Nicolás, porte-parole des pompiers de la province de Castellón où s’est déclaré cet incendie. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a jugé qu’un tel "incendie si tôt (dans l’année) est une preuve de plus de l’urgence climatique que vit l’humanité et qui affecte tout particulièrement des pays comme le nôtre". "La seule chose que je peux demander" à la population "est de faire preuve de la plus grande prudence" face à "ce terrible incendie", a-t-il insisté, en promettant de "mettre toutes les ressources" possibles pour l’éteindre. Selon le gouvernement de la région de Valence, où se trouve la province de Castellón, 450 pompiers, soutenus par 22 moyens aériens, luttaient contre les flammes qui ont déjà dévasté 3000 hectares de végétation.