Espagne : début du vote pour les élections régionales et municipales, la gauche en danger

Le vote a débuté dimanche matin en Espagne pour les élections municipales et des élections régionales qui constituent une sorte de répétition générale six mois avant les élections législatives de la fin de l'année, pour lesquelles les sondages prédisent une défaite du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et un retour au pouvoir de la droite.

Les bureaux de vote, qui ont ouvert leurs portes à 09H00 locales (07H00 GMT), fermeront à 20h00 (18H00 GMT). Il n'y a pas de sondages effectués à la sortie des urnes en Espagne.

Les élections de ce dimanche concernent la totalité des municipalités, ainsi que les assemblées - et donc aussi les exécutifs - de 12 des 17 régions autonomes espagnoles.