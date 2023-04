Espagne : Beatriz Flamini, l’athlète qui vient de passer 500 jours toute seule sous terre

Ses 50 ans, Beatriz Flamini les a fêtés toute seule. Ses 49 ans aussi d’ailleurs : cette athlète espagnole vient de passer un an et demi sous terre, à 70 mètres de profondeur, près de Grenade (Andalousie). L’expérience visait à évaluer les effets d’un tel isolement sur le corps et l’esprit de l’alpiniste. "C’est un environnement plutôt sûr mais il est hostile pour le cerveau humain parce qu’on ne voit pas la lumière du jour, explique Beatriz Flamini. On ne voit pas le temps passer. Vous n’avez plus de référence ni de stimulation sonore. C’est toujours le même silence et les mêmes gouttes qui tombent."

Durant son séjour, la sportive a dû entretenir sa forme physique tous les jours, pendant que des scientifiques étudiaient sa perception du temps dans cette obscurité permanente. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a perdu ses repères. "Ce n’est pas que le temps passe vite ou lentement, précise-t-elle. C’est qu’il ne passe pas ! Il est toujours 4 heures du matin ici."