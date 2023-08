Espagne : après une première victoire au Parlement, l’avenir de Pedro Sanchez reste suspendu à de nouvelles tractations avec les indépendantistes catalans

Barbara De Cock, professeure de linguistique espagnole à l’UCLouvain, observe que "les députés de Junts ont très longtemps gardé le flou sur la façon dont ils allaient voter pour faire monter les enchères".

Junts a obtenu des gages en échange de son vote en faveur de la candidate socialiste : le premier étant la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne. Dans son premier discours en tant que présidente de l’Assemblée, Francina Armengol a annoncé que le catalan, ainsi que le basque et le galicien, qui ont le statut de langues officielles en Espagne, pourraient désormais être utilisés au Congrès. Il s’agit là du deuxième point de l’accord avec Junts.

Les deux autres points portent sur la création d’une commission d’enquête sur l’attentat jihadiste du 17 août 2017 en Catalogne (il y a six ans jour pour jour) et d’une autre commission d’enquête sur l’espionnage de leaders indépendantistes catalans au moyen du logiciel de fabrication israélienne Pegasus.

L’accord reste très en deçà des exigences de Junts, qui a deux revendications fondamentales : une amnistie pour toutes les personnes ayant fait l’objet de condamnations pour la tentative de sécession avortée de la Catalogne et un référendum d’autodétermination.

Pour des raisons aussi bien juridiques que politiques, il n’était pas pensable que Pedro Sánchez accède à ces demandes. Carles Puigdemont a donc renoncé à ces exigences pour l’instant, préférant obtenir des gains concrets.

Junts avertit toutefois sur son site que "cet accord se limite" à l’élection de la présidence et des huit membres du bureau de l’Assemblée "et n’a aucun lien avec l’investiture" du prochain Premier ministre, qui constituera la bataille principale et nécessitera de nouvelles tractations.