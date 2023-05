Espagne : après la victoire des conservateurs, Pedro Sanchez annonce des élections législatives anticipées le 23 juillet

"Le message reçu hier soir a été très clair, il faut faire les choses autrement", a commenté la numéro trois du gouvernement, la ministre communiste du Travail Yolanda Diaz, représentante au sein de l’exécutif de la gauche radicale, dont les résultats ont été particulièrement mauvais dimanche.

Sur les dix régions gouvernées par les socialistes, directement ou dans le cadre d’une coalition, qui étaient en jeu dimanche, le Parti Populaire en a conquis six. Il s’est par ailleurs renforcé dans ses deux bastions régionaux de Madrid et de Murcie et a pris à la gauche les mairies de Valence et de Séville, 3e et 4e villes du pays.

Le parti de droite aura toutefois besoin du soutien du parti d’extrême-droite Vox pour gouverner dans la quasi-totalité des régions qu’il a conquises, mais aussi au niveau national après les législatives s’il les remporte.