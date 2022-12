"Espagne 82. La Coupe d’un monde nouveau" – Livre de Bruno Colombari et Richard Coudrais

"Cette Coupe du Monde 82 est le passage de 16 à 24 équipes. La FIFA a décidé d’augmenter le nombre de participants en réaction à la création de l’Euro en 1980. L’Euro concurrençait un peu la Coupe du Monde, c’est là qu’a commencé la dualité entre la FIFA et l’UEFA", commence Bruno Colombari. "Ce changement d’échelle s’est produit à différents niveaux. Notamment en couverture médiatique, en recette publicitaire et surtout en termes de participations d’équipe, beaucoup plus importantes qu’avant", poursuit-il.

Qu’a amené cette Coupe du Monde 1982 ? Bruno Colombari nous explique, "c’est l’émergence du football africain avec l’Algérie et le Cameroun. C’est l’émergence au niveau mondial. Mais c’est aussi le retour du football brésilien après deux éditions de 74 et 78, où ils s’étaient un peu "européanisés". Ils revenaient un peu à leurs fondamentaux avec un jeu plus ouvert et plus offensif."