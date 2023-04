Espagne : 44 personnes malades après une intoxication alimentaire dans l'émission Masterchef

C'est un fait extrêmement rare dans le monde de la télévision. Après une épreuve dans l'émission "Masterchef" en Espagne, 44 personnes ont été malades selon le Ministère de la santé espagnole.

Les candidats de "Masterchef" devaient organiser un dîner à l’occasion du 20e anniversaire du plus grand aquarium d’Europe, situé dans le complexe de la Cité des arts et des sciences. Au menu, on pouvait retrouver des fruits de mer ainsi qu'une inspiration entre la cuisine méditerranéenne et la cuisine indienne.

C'est une serveuse qui a dévoilé cette information sur Twitter en indiquant que des personnes ont été malades après le tournage de cette épreuve.

La production de l'émission a souhaité réagir en indiquant : "Chez MasterChef, nous regrettons beaucoup l’indisposition de certains des convives qui ont assisté au tournage à Valence".

La production précise également que "c’est un cas absolument exceptionnel au cours de ces 11 années de MasterChef en Espagne".

Elle ajoute que "les aliments ont été analysés à la source avec des résultats positifs et que la traçabilité a été garantie tout au long du processus, comme cela a été rapporté et documenté aux autorités sanitaires compétentes".

Une enquête devra déterminer l'origine de cette intoxication alimentaire.