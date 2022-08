Espagne : 20 passagers d’un train encerclé par le feu se blessent en prenant la fuite

Mardi 16 août, le conducteur d’un train transportant 48 passagers a démarré de Sagunto dans le nord-ouest de l’Espagne pour rejoindre Saragosse, dans le nord. Pour atteindre sa destination finale, le train doit passer par Bejís, non loin de Valence et de Castellon. Problème, un feu de forêt vient de démarrer et est attisé par des vents violents. Le conducteur n’est pas au courant et file doit vers le brasier.

Sur place, le conducteur décide d’arrêter son train et de rebrousser chemin. Mais à bord, certains passagers sont pris de panique. 20 personnes décident de briser les fenêtres pour sauter du train. Trois d'entre eux sont gravement brûlés, écrit mercredi le quotidien The Guardian. "Quand ils ont constaté qu'ils étaient encerclés par les flammes, ils sont remontés dans le train. Certains d'entre eux avaient été brûlés", a expliqué un porte-parole de la compagnie ferroviaire Renfe.