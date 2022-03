Espagne : 150.000 travailleurs du monde agricole manifestent contre la hausse des prix des carburants à Madrid

Le monde agricole entendait ainsi dénoncer l’envolée des prix des carburants et fertilisants, couplée avec une réduction des marges, et protester contre la désertification rurale et les mesures gouvernementales en faveur du bien-être animal, visant notamment à restreindre l’élevage de chiens de berger et de chasse.

"Aujourd’hui, on protège plus les animaux que les hommes" par "des normes incohérentes et absurdes que veut nous imposer le gouvernement", a déploré Fernando Sáez, un agriculteur qui avait fait le voyage de Cordoue, avec son chien de chasse, jusqu’à la capitale.

Cette grande manifestation paysanne était organisée au lendemain de celle ayant rassemblé des milliers d’Espagnols à l’appel du parti d’extrême droite Vox, pour protester contre la hausse généralisée des prix dans les secteurs de l’agro-alimentaire et de l’énergie, aggravée par le conflit en Ukraine.

Les principales confédérations syndicales du pays ont de leur côté appelé à la grève générale le 23 mars.