Espacer la collecte des déchets pour limiter la hausse des coûts et améliorer le tri, trois communes brabançonnes vont y passer

Et pour convaincre les indécis et les réfractaires de mieux trier leurs déchets, les sacs biodégradables, souvent décriés, seront remplacés début janvier par des sacs en plastique plus solides.

"On a beaucoup de retours de la population, les gens se plaignent de ces sacs qui se déchirent et dans lesquels on ne sait pas mettre grand-chose, indique Laurent Mafa, directeur du département déchets d’inBW. On a donc décidé de passer aux sacs en plastique en 2023. Cela a déjà été fait à l’intercommunale HYGEA (ndlr : dans la région de Mons-Borinage) avec des résultats bien meilleurs en ce qui concerne la collecte des déchets organiques."