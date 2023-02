Espace : un fragment de l'astéroïde 2023 CX1 retrouvé en Normandie

Si la météorite a pu être observée depuis l'Angleterre, la Belgique et la France, c'est bien au-dessus de l'Hexagone qu'elle s'est désintégrée et, plus précisément, en Normandie.

Dès le lendemain, de nombreux curieux qu'ils soient scientifiques ou juste passionnés ont fait le chemin jusque dans la région au-dessus de laquelle #Sar2667, c'est son petit nom, s'est désintégré. Un chercheur de la NASA a même fait le chemin depuis San Francisco pour participer aux recherches en France. Pourtant, ce n'est pas lui qui a fait la grande découverte. La chanceuse s'appelle Loïs Leblanc, elle est étudiante et, avec son père, ils sont passionnés d'astronomie. Père et fille ont fait 300 km pour se rendre dans les environs de Dieppe et prendre part à la chasse aux fragments.