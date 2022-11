Espace : pourquoi veut-on retourner sur la Lune ?

L’être humain est de nouveau en route vers la Lune. La capsule Orion, lancée par la fusée SLS, c’est le premier acte concret du programme Artemis… Programme de la NASA de reconquête de la Lune. Parce que derrière le panache de fumée et les nuages de poussières soulevés par cette énorme fusée au ventre orange il y a évidemment toute une série d’enjeux.

Et en y réfléchissant bien, c’est impressionnant de voir à quel point cette mission cristallise des enjeux terriblement actuels et les grands questionnements qui traversent nos sociétés en 2022.

Les questions de genre

Artemis c’est la déesse grecque de la Lune. Et elle est présentée comme la sœur jumelle d’Apollo, nom de la première mission sur la Lune.

Or, depuis, Neil Armstrong et cette toute première mission, onze êtres humains ont posé le pied sur la Lune. Dont… Aucune femme.

Ce qui devient politiquement difficile à tenir en 2022. Raison pour laquelle la Nasa a choisi ce nom (Artemis). Il y a une grosse communication sur la féminisation de cette mission.

Les deux mannequins qui se trouvent dans la capsule Orion (qui est la partie habitable de la fusée) sont des mannequins femmes. Ils ont plutôt des propriétés physiques féminines.

La Nasa a déjà annoncé qu’il y aurait une femme au sein de la mission Artemis. On dit (d’ailleurs) souvent que le prochain humain à poser le pied sur la Lune sera une femme. Il y a donc là un enjeu symbolique fort qui résonne avec l’époque.

Il y a aussi les enjeux technologiques…

C’est la fusée la plus puissante au monde. Ça veut dire (probablement) qu’aucun engin aussi puissant n’a jamais été allumé sur Terre.

Et dans cette mission menée par la Nasa (agence gouvernementale américaine), il y a toute la question de la sous-traitance. Qui est en train de construire les technologies nécessaires pour retourner sur la Lune :

Le fameux Lanceur SLS, c’est Boeing.

La capsule Orion, c’est Lokheed Martin

Mais ce n’est que le début de la Mission Artemis. A terme, il y aura ce qu’on appelle le Gateway lunaire. Un peu la même chose que l’ISS dans lequel les astronautes peuvent rester et la capsule Orion pourra s’y accrocher. Et ce sera un alunisseur (l’équivalent du LEM) qui emmènera les prochains êtres humains sur la lune.

Et là, qui a remporté le marché ? C’est Elon Musk avec son entreprise Space X. Et qui était le grand concurrent en face : Jeff Bezos, d’Amazon avec son entreprise spatiale Blue Origin.

Cette mission Artemis, elle montre l’arrivée des milliardaires des Big Tech dans la course à la Lune. Des très grands ego, cristallisés sur des personnes qui possèdent des industries dans des secteurs très différents de l’aéronautique.

Tout un récit sur le futur qui est en train de construire…

Entre 1969 et 1976, les missions Appolo, c’est la Guerre Froide, la course aux étoiles et le progrès. C’était aller sur la lune pour montrer qu’on pouvait le faire et puis une fois qu’on était là-haut, regarder la Terre. Cette fameuse photo du "lever de terre" où on voit la Terre dont le tiers inférieur est dans l’ombre, et le sol lunaire (au bas de l’image) prise par William Anders en 1968. C’est une photo dont on dit qu’elle a participé à faire prendre conscience de la fragilité de notre planète.

Aujourd’hui, le contexte guerre froide est un peu revenu. Mais ce n’était pas le cas au lancement de la mission Artemis.

En revanche, les Elon Musk et les Jeff Bezos, arrivent avec un récit différent sur l’espace qui est celui de colonisation de l’espace. Ils développent tous les deux l’idée qu’à terme, il faudra que les êtres humains quittent la Terre pour vivre dans l’espace. Dans des grands tubes qui flottent pour Jef Bezos.

Sur Mars pour Elon Musk. Il compare ses vaisseaux à des arches de Noé. IL parle d’une nouvelle civilisation sur Mars.