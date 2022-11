Espace Gallo-Romain d’Ath : une visite pour toute la famille

Aujourd’hui, "Alors On Sort ?" vous emmène à la découverte de l’Espace gallo-romain ! Un musée d’archéologie situé à Ath en province de Hainaut et qui renferme de véritables trésors ! Des vestiges antiques exceptionnels, parmi lesquels des barques celtiques uniques au monde ! Petit flash-back : en 1975, lors d’un terrassement sur la commune de Pommeroeul, des traces de vie datant du 1er siècle sont mises à jour. Des fouilles approfondies révéleront l’existence d’une cité portuaire et d’un pôle artisanal d’importance ! Dans le musée, de nombreux objets exceptionnels exhumés lors de la campagne d’excavation sont exposés de manière à valoriser le savoir-faire antique ! Le riche Espace Gallo-Romain est installé derrière la belle façade néoclassique de l’ancienne Académie de Dessin d’Ath, il combine des trésors du passé avec des technologies de pointe.