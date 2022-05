Espace détente, pétanque, gazon verdoyant et petite restauration : Charleroi lance l’opération "un jardin dans la ville" !

Le soleil semble bien installé et les jardins reprennent leurs couleurs d’été ! Ces 14 et 15 mai, la ville de Charleroi transforme la Place de la Digue et lui donne des allures de jardins fleuris. Le temps d’un week-end, le coin de verdure exceptionnel accueille de nombreuses activités et se pare de fleurs pour l’occasion.

Cela fait plusieurs années déjà que la cité carolo se transforme à cette époque de l’année pour accueillir les familles et amis en quête d’un bol d’air frais. En plein cœur de la ville, le public trouvera un parterre de gazon, des espaces détentes, des endroits de petite restauration, des hamacs disponibles afin de se ressourcer, des jeux en bois pour enfants et d’autres animations, tout ceci dans un décor floral haut en couleur. Les amateurs de pétanque trouveront aussi de quoi se divertir, tout comme les amoureux de produits de la région, qui pourront découvrir des produits artisanaux présentés dans des chalets de bois.