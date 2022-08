Espace : Danuri, la première mission lunaire sud-coréenne a pris son envol depuis Cap Canaveral

"Il s’agit d’une étape très importante dans l’histoire de l’exploration spatiale coréenne", a affirmé Lee Sang-ryool, président de l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), dans une vidéo diffusée avant le lancement.

"Danuri n’est qu’un début. Si nous sommes encore plus déterminés et engagés dans le développement de technologies pour les voyages spatiaux, nous serons en mesure d’atteindre Mars, les astéroïdes, etc. dans un avenir proche", a-t-il prédit.

Au cours de la mission, Danuri utilisera six instruments différents, dont une caméra ultrasensible fournie par l’Agence spatiale américaine (Nasa) qui servira notamment à étudier la surface lunaire afin d’identifier des sites d’atterrissage pour de futures missions.