Esneux rachète les Prés de Tilff, abandonnés depuis une dizaine d’années

Des actes passés en bonne et due forme, comme l'écrit le journal la Meuse, la commune d’Esneux est devenue il y a quelques jours la seule propriétaire du site des Prés de Tilff.

Ces 4 hectares en bord d’Ourthe appartenaient en partie à la Région wallonne mais malgré la volonté de lui donner un avenir, les projets ont échoué. En 2018, par exemple, un appel européen avait été lancé et un projet dédié au paddle et au tennis avait été retenu jusqu’au recours au conseil d’Etat d’un candidat évincé. Le promoteur retenu avait alors renoncé.

Depuis une dizaine d’années, malgré son potentiel touristique et de loisirs, l’endroit est abandonné et se détériore. "Notre volonté est d’avancer, c’est pour cela qu’on rachète le site", explique la bourgmestre Laura Iker, "comme cela, il n’y aura plus qu’un seul interlocuteur-la commune- pour décider et discuter avec de futurs candidats investisseurs".