Esneux : Le vaste chantier de suppression de deux passages à niveau à mi-parcours

A Tilff (Esneux), un chantier a débuté en 2020 pour supprimer deux passages à niveau consécutifs, situés sur la rue d'Angleur, l'un près du boulevard de Colonster et l'autre près du chemin de halage, et considérés comme fortement accidentogènes. En 15 ans, 19 accidents ou incidents y ont été comptabilisés, soit plus d'un par an.

Pour supprimer ces deux passages à niveau, un chantier titanesque a été entamé pour créer une nouvelle voirie qui longe les chemins de fer sans plus les traverser et fabriquer un pont enjambant les rails pour éviter aux riverains de la rue d'Angleur de se retrouver enclavés. Ce chantier est désormais à mi-parcours.