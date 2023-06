Esneux : l’Office du Tourisme retrouvera prochainement la place du Roi Albert à Tilff

Précisons que dans un premier temps, après les inondations, le tourisme de catastrophe a contribué à maintenir la fréquentation. "Mais bon, les choses ont quand même assez vite repris leur cours.", explique Coline Motte, "On reste quand même sur une commune avec un tourisme vert donc ce qui intéresse plus particulièrement les touristes, ce sont les randonnées, les balades à vélo et découvrir notre belle nature."

Pour l’Office du Tourisme, retourner place du Roi Albert sera important, en termes de visibilité et d’accès, car Coline Motte précise : "On remarque quand même une légère baisse de la fréquentation de l’Office du Tourisme. Mais les touristes prennent aussi l’habitude de nous contacter par téléphone ou par mail. On sent quand même une petite répercussion parce que c’est moins accessible que sur la place. Donc on a hâte de regagner nos bureaux.".