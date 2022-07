Esneux : des repères de crues pour se remémorer les inondations de juillet 2021 et sensibiliser aux risques d’inondations futures

A Esneux, le placement de repères de crues rappelant les inondations de juillet 2021 a débuté. Ce projet est mené par le Contrat de rivière Ourthe avec la commune d’Esneux.

Parfois plusieurs plaquettes sont placées au même endroit, comme à l’entrée de l’église de Tilff où on en trouve quatre. Elles permettent de mesurer tout le caractère exceptionnel de la dernière crue. "Ici, à l’église de Tilff au niveau de la porte, on a placé plusieurs plaques qui montrent les différentes inondations qui ont eu lieu.", explique Laura Iker, la bourgmestre d’Esneux, "Celle qui a eu lieu il y a un an surclasse toutes les autres et on s’aperçoit que c’est catastrophique. Au-delà de la symbolique, je pense que c’est important parce qu’il faut que, évidemment, on se souvienne mais il faut qu’on se souvienne aussi pour essayer de mettre tout en œuvre, au maximum, pour éviter de réitérer une telle mauvaise période de vie."