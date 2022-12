Esneux : des radiations d’office pour des sinistrés restés domiciliés au Domaine du Pont de Méry

A Esneux, les inondations de juillet 2021 avaient notamment dévasté le Domaine du Pont de Méry et les caravanes et chalets qui y étaient installés. La commune a décidé sa fermeture définitive. Le site a été rasé pour être rendu à la nature.

Pourtant, près d’un an et demi plus tard, certains habitants du domaine y étaient toujours domiciliés. La commune d’Esneux a lancé une procédure de radiation d’office des registres de la population pour une demi-douzaine de personnes.

Relayée sur les réseaux sociaux la nouvelle de ces radiations d’office a généré de l’incompréhension et de nombreuses critiques. Laura Iker, la bourgmestre d’Esneux, s’explique : "On était dans une situation de crise où on a accepté que des personnes restent domiciliées alors qu’il n’y avait plus rien du tout, qu’on savait qu’elles n’étaient plus là. Mais c’est une situation qui ne peut évidemment pas perdurer. Il faut savoir que quand on reçoit une radiation d’office, on est en plein droit de demander une domiciliation provisoire au CPAS. Même, je vais dire, si à ce moment-là on est domicilié chez quelqu’un d’autre en attendant de trouver une solution, on peut avoir un domicile provisoire au CPAS qui permet de conserver les droits dans leur entièreté.".