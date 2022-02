Escrime : Le Belge Stefan De Greef réprimandé suite à une plainte russe pour avoir porté un brassard aux couleurs de l’Ukraine

Stef De Greef participait à sa deuxième phase finale de Coupe du Monde cette année au fleuret, en escrime. Après Paris, le Belge disputait une nouvelle finale au Caire.

Une phase finale qui ne s’est pas déroulée comme prévu. De Greef portait un brassard aux couleurs ukrainiennes en signe de solidarité. Un geste qui n’a pas été apprécié par le double champion olympique russe dans les années 90 Ilgar Mammadov, directeur technique de l’équipe russe, qui a déposé une plainte.

Alors que le score affichait 9-11 face au Sud-Coréen Ha, les directeurs techniques français et italiens ont demandé à De Greef de retirer son brassard car il était non réglementaire.

Surpris, le Belge a obtempéré mais a complètement perdu pied et s’est finalement incliné. Mais le sportif passe au second plan et De Greef regrette désormais d’avoir été influencé et d’avoir accepté de retirer le brassard car s’il n’avait pas accepté, il aurait dû être disqualifié et la responsabilité de cette décision serait revenue aux juges.

Le Belge aura en tout cas eu le mérite d’être un des seuls participants à afficher son soutien envers le peuple ukrainien. Un geste d’ailleurs salué par le coach ukrainien, visiblement très ému.