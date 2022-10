Escrime : la plus grande salle d’armes du Royaume est à Braine-L’Alleud

Le Cercle d’escrime brainois est ouvert à tout le monde, à commencer par les enfants dès l’âge de 6 ans : "A 6 ans, nous avons la section "hérissons". Les enfants évoluent en fonction de leur âge, et surtout de leur force. On fait ce qu’on appelle de la détection, c’est à dire qu’on leur fait faire tout un package avec du sabre, et tout un package avec de l’épée. Ensuite viennent les gladiateurs. Donc là, ce sont des enfants, à qui on commence déjà à donner le goût du pain."

Les adultes sont aussi les bienvenus, même les débutants qui n’ont jamais fait d’escrime de leur vie : "Tout le monde peut venir gratuitement à une séance d'initiation. On met tout de suite les débutants à l’échauffement, et puis je me charge de le mettre en garde. Je leur donne ce qu’on appelle les "belles armes". Je leur explique les conventions, qui sont assez strictes en escrime. Et et puis c’est parti. Dès le premier cours, on leur met une veste sur le dos, et ils font leur premier match."