Escorte en mer : la police de la navigation assure la protection des navires transporteurs de gaz

Précaution supplémentaire : pour naviguer entre les bouées et les balises à la sortie de Zeebrugge, le capitaine du méthanier a cédé la barre à un pilote hauturier certifié pour le pilotage des navires en mer du Nord. Ce pilote "local" connaît parfaitement les bancs de sable et les autres secrets du chenal.

Après une heure de navigation, la côte et ses pièges se sont éloignés. Le pilote spécialisé descend du transporteur de gaz, via une échelle le long de la coque. En pleine mer, il est récupéré par une autre embarcation qui le ramènera au port. La mission s’achève pour l’équipage de la police fédérale. Retour à Ostende, où le patrouilleur est amarré. Le méthanier et son équipage vont poursuivre la route seuls dans les eaux internationales.