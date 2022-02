Esch-sur-Alzette lance son programme de capitale culturelle européenne

Dix-neuf communes luxembourgeoises et françaises de cette région transfrontalière ont mis sur pied 160 projets et 2.000 événements qui concerneront notamment la culture, la création numérique, l’enseignement et la recherche mais aussi le tourisme.

Sous le leitmotiv "Remix Culture", quatre groupes de projets baptisés "Remix Art", "Remix Europe", "Remix Nature" et "Remix Yourself" seront développés, en faisant appel à des artistes, groupes et associations régionaux mais aussi à des institutions culturelles internationales. L’art numérique y occupera une place centrale.

Pour illustrer l’ancien patrimoine industriel, le site de l’usine sidérurgique de Belval proposera un circuit permettant de découvrir l’histoire industrielle du lieu et de la région, par le truchement de la technique de la réalité virtuelle. Le parc industriel et ferroviaire de Minett (terme désignant en luxembourgeois cette région de terres rouges) Fonds-de-Gras évoquera l’ancien chemin de fer à vapeur de la mine ou encore les activités de l’ancienne centrale électrique.

Parmi les innombrables événements et initiatives culturels, les visiteurs d’Esch2022 pourront faire connaissance avec des endroits tels que le nouvel espace d’art contemporain de la Konschthal, le Centre culturel Opderschmelz ou encore le projet FerroForum, installé dans l’ancienne usine sidérurgique d’Arbed Esch-Schifflange pour mettre en valeur le savoir-faire autour de la création du fer et de l’acier.