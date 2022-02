Esch-sur-Alzette inaugure et fête son titre de capitale culturelle

"ESCH2022 capitale européenne de la culture" a été inauguré officiellement samedi à Esch-sur-Alzette, en présence du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa. Plus de 2000 événements culturels seront organisés au cours de l’année dans 11 communes luxembourgeoises et huit communes françaises de cette région qui connut son heure de gloire grâce à l’industrie sidérurgique.

Plusieurs personnalités européennes, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel et le secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes Clément Beaune ont participé à la longue cérémonie, tenue sur la place de l’Hôtel de ville d’Esch.