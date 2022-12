Escape muséum, l’escape game culturel des Beaux-Arts de Tournai

Le Musée des Beaux-Arts accueille de manière inédite un escape game pas comme les autres… L’espace muséal bien connu des tournaisiens héberge une très belle collection de peintures des périodes anciennes et modernes. Pour ceux qui aiment déambuler dans les musées c’est une occasion de le faire de manière ludique par un jeu qui amuse autant qu’il enrichit.

Impossible de faire du lieu un réel escape game, bien trop bien grand pour enfermer ses participants. Ici, les joueurs sont guidés dans le musée, par Rémi Wandels, historien de l’art et enseignant. Il s’est inspiré de l’histoire d’un conservateur du musée des Beaux-Arts, qui a découvert un dessin de Van Gogh dans le tiroir d’un bureau. Comme lui, les participants jouent pour découvrir une œuvre cachée. Au cours de la partie, les compétiteurs sont incités à poser un nouveau regard sur les collections : à s’attarder sur une palette de couleurs, d’éventuelles restaurations, sur la composition d’un tableau… Pour atteindre leur objectif, ils devront résoudre une série d’énigmes avant de conclure l’intrigue principale, en moins de 60 minutes !

Cette animation a pour particularité d’être entièrement conçue au sein d’un musée avec comme objectif de promouvoir les collections. L’édition spéciale conçue pour le Musée des Beaux-Arts permettra aux tournaisiens de se réapproprier autrement ce lieu emblématique de la ville.

Informations pratiques

9 euros par personne

Les 7, 14 et 28 janvier ; 4 et 18 février ; 4 et 11 mars 2023.