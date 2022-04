Escape game insolite au Château de Moha

Et si on emmenait la famille découvrir d’une façon originale les ruines du château de Moha ? Rendez-vous à Wanze, en province de Liège !

La construction du château a débuté au 10e siècle, il y a eu des gloires et des déboires, mais depuis 1889, il est préservé. Et pour le visiter, on peut s’inscrire à un Escape Game. Ce jeu collaboratif consiste à devoir résoudre des énigmes pour réussir à trouver l’issue d’un lieu. Sur fond de légende, de miracle et d’un inquisiteur déterminé à nous envoyer sur le bûcher, nous allons devoir enquêter dans une ambiance très 14e siècle. En voilà une façon épatante d’appréhender notre patrimoine.