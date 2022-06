Escape game dans un labyrinthe de maïs à Emines !

Sur près d’un hectare, les visiteurs devront trouver leur chemin, dénicher des indices et résoudre des énigmes.

Un jeu de plus d’une heure et demie, conçu pour des adultes et des familles.

Un espace game intitulé "L’affaire du Vicomte"

L’intrigue mêle des événements historiques réels et des éléments fictifs : "En 1779, huit familles se disputent un terrain très convoité. Le Vicomte de Namur est envoyé sur place, à Emines pour trancher la question et attribuer le terrain".

Les joueurs devront écouter les doléances des villageois, ramener la paix et aider le Vicomte à faire un choix…