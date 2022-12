Escapade à Liège avec DC Salas

En contemplant les événements de 2022, Diego ne le cache pas : "Je suis fatigué et surpris positivement". L’année était une réussite et ce n’est pas dû au hasard, même si globalement, il n’a rien changé chez lui. "Je n’ai pas modifié radicalement ma manière de travailler, je n’ai pas bossé avec d’autres personnes. C’est plus publiquement que les choses ont changé. Je crois que le fait que j’ai sorti pas mal d’EPs qui ont bien fonctionné pendant deux ans et demi, puis ma résidence au Fuse qui m’a apporté de la crédibilité et de la visibilité." Son succès a traversé les frontières, de la Belgique d’abord, de l’Europe ensuite. Comble de l’ironie : il n’a plus d’agent ni de booker pour l’Europe depuis 5 mois. "Je n’ai jamais autant joué à l’étranger que cette année, plus qu’en Belgique même. Mais ce sont toutes des dates qui sont venues vers moi car ma musique circule. Et c’est là que ça devient intéressant, tu perds le contrôle du truc et c’est positif."

Le meilleur exemple de cet engouement international, c’est cette tournée au Mexique et en Colombie en octobre dernier. Initialement prévue avant la pandémie, il a dû la laisser au placard tout un temps avant de la concrétiser. "Je savais que mon profil y était déjà repéré, mais je ne voulais pas la faire à moitié. J’ai vu beaucoup de potes y aller et faire trois dates dans des bars, faire des warm ups devant personne… Moi j’ai eu la chance d’être en contact là-bas avec une DJ, Mystery Affair, qui m’a envoyé un message en me disant qu’elle adorait ce que je faisais et qu’elle pouvait m’aider à trouver des dates." En résultent des dates dans les meilleurs clubs et soirées des deux pays. "J’ai fait trois dates au Mexique et en discutant avec quelques agents, je me suis rendu compte que j’avais fait les trois teufs que tout le monde veut faire là-bas, sans le savoir ni le vouloir. À Mexico, il y avait le Sunday Sunday, un super rooftop le dimanche soir et le Pervert, la meilleure soirée gay de Mexico. En Colombie, je suis allé jouer au club Kaputt ; et en parlant avec quelques personnes qui y ont déjà joué, ils m’ont dit que c’était le meilleur club d’Amérique du Sud."