Escales dans l'univers de la musique contemporaine

Le 13 août 2023

Ma musique est le reflet de mes rêves. J’essaye de rendre en musique les visions de lumière aveuglante et l’incroyable magnificence de couleurs qui émaillent tous mes rêves, un jeu de lumière et de couleurs dans l’espace, formant dans le même temps une sculpture sonore fluide. Sa beauté est abstraite et lointaine, mais c’est pour ces grandes qualités qu’elle adresse des émotions et peut communiquer joie et chaleur. (Unsuk Chin)

Fabian FIORINI - A six heures du matin.

Unsuk CHIN - Le troisième mouvement du Concerto pour violoncelle. Alban Gerhardt et l'Orchestre philharmonique de Séoul sous la direction de Myung-Whun Chung.

Meredith MONK - Ellis Island . Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia. La Dolce Volta.

Arvo PART - Miroir dans le miroir . Lisa Batiashvili et Hélène Grimaud . DG 4779299.

Osvaldo GOLIJOV - Tenebrae, II . Kronos Quartet. DG.

John ADAMS - Harmonielehre. L'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de John Adams. Berlin classics.

Philip GLASS - Etudes n° 2, 6 et 18. Vikingur Olafsson. DG 002894796918.

Peteris VASKS - Le Concerto " Tala Gaisma " (Lumière lointaine). Renaud Capuçon et Orchestre de chambre de l’Europe . Erato 4632322.

Jean-Luc FAFCHAMPS - Nuages vus du ciel. Le Quatuor MP 4.

Pierre BOULEZ - Répons. Alain Damiens, Pierre Boulez et l’ensemble Intercontemporain.

Toru TAKEMITSU - To the edge of Dream. London Sinfonietta, John Williams, Sebastian Bell et Gareth Hulse. Sony.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE