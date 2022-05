Escale dans le comté de Russell, le groupe 49 Winchester vient de sortir un nouvel album mélange de musique des Appalaches, folk et l’alt-country

Le groupe 49 Winchester vient de sortir un nouvel album qui mélange la musique des Appalaches, du folk et de l’alt-country. ''Fortune Favors The Bold'', 10 nouveaux titres, vient de sortir sur le label New West Records. Il parle du travail acharné du groupe, de ses voyages, de la vie de ses musiciens, de la mélancolie aussi, du fait d’être loin de chez soi.

Mention spéciale pour la couverture de l’album ''Fortune Favors The Bold'', un mineur de charbon qui découvre les fruits de son travail acharné et de sa détermination – une ode aux cols-bleus, aux lieux et aux choses au milieu du paysage de la Virginie du sud-ouest natal de 49 Winchester. Du bon boulot ! Et c’est ''Annabel'' qui ouvre le dernier album de 49 Winchester.

49winchester.com