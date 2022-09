Escale à Albuquerque, Nouveau Mexique, chantée par Will Reid

Direction le Nouveau Mexique pour une escale à Albuquerque, entre El Paso et Denver, c'est la plus importante ville de l’état, le climat est plutôt aride et frais, car nous sommes en altitude à presque 1700 mètres. La ville est, comme chaque année la 'place to be' des aéronautes, car Albuquerque accueille les plus grands rassemblements de montgolfière au monde pour un festival unique au monde. Pour les cinéphiles, Albuquerque fut le décor idéal pour de nombreux films comme ''Little Miss Sunshine'', le classique de Billy Wilder ''Les gouffres aux chimères'' avec Kirk Douglass ou encore la série ''Breaking Bad''.