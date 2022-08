Escalade : tombée très tôt en difficulté, Chloé Caulier conclut son Euro avec une 8e place sur l’épreuve combinée

Pas de miracle pour Chloé Caulier dans l’épreuve combinée. Sélectionnée parmi les 8 meilleures mais opposée à une très rude concurrence, la Belge a terminé à la 8e et dernière place du concours combiné ce mercredi. Une place, loin du podium, qui ne lui permet donc pas d’arracher une médaille mais qui vient récompenser son Euro plein d’enthousiasme et d’abnégation.

Parce que si les trois grimpeurs belges en lice (Simon Lorenzi, Hannes Van Duysen et Nicolas Collin) ne sont pas parvenus à se qualifier pour une quelconque finale, Chloé Caulier a, elle, porté haut les couleurs de l’escalade belge.

Dans l’épreuve de blocs, elle n’était d’ailleurs pas passée loin d’une médaille, finissant à la 4e place après un héroïque passage du 3e bloc. Qualifiée pour le combiné grâce à cette superbe 4e place, elle n’est malheureusement pas parvenue à créer la sensation.

Virtuellement accrochée à la 6e place après le passage des blocs où elle a atteint deux tops sur quatre, Chloé s’est légèrement écroulée en difficulté, tombant assez tôt pour ne signer "que" 30 points à l’arrivée et dégringoler au classement.

On imagine malgré tout, qu’une fois la déception du moment passée, elle gardera un très bon souvenir de cet Euro où, on l’a dit, elle a hissé haut le fanion de l’escalade belge, atteignant deux finales et finissant à quelques encablures d’une superbe médaille.

Notons, pour être tout à fait complets, que c’est l’insatiable Janja Garnbret qui a encore remporté l’épreuve. Déjà imbattable en difficulté puis en bloc, la Slovène a encore dégoûté la concurrence, s’imposant magistralement devant sa compatriote Mia Krampl et l’Autrichienne Jessica Pilz.