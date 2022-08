Escalade : Garnbret championne d’Europe en bloc, Caulier quatrième

Janja Garnbret est devenue championne d’Europe d’escalade de blocs. Vice-championne d’Europe en titre, Chloé Caulier se classe quatrième.

Lors du premier bloc, Oriane Bertone et Hannah Meul sont les seules à atteindre le top. Un top que ne parvient pas à atteindre la grande favorite Garnbret et notre compatriote.

Mais la Slovène se rattrape bien en étant la seule à atteindre le top de la deuxième voie. Une épreuve compliquée pour Caulier, déçue de sa performance à l’issue de cette étape.

Une troisième voie réussie par toutes les grimpeuses sauf Fanny Gibert. Un top qu’a atteint Caulier au bout du suspense puisqu’après une chute qui aurait pu s’avérer fatale pour la suite de sa finale, la Belge se relève et atteint le sommet dans la toute dernière seconde.

Le quatrième bloc, et certainement le plus difficile, n’est réussi par aucune grimpeuse, pas même Garnbret. Un échec sans conséquences pour la Slovène qui devient championne d’Europe. Meul et Bertone complètent le podium.