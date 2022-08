Escalade : Chloé Caulier remporte les qualifications de l’épreuve des blocs et file en 1/2, les 3 Belges également qualifiés chez les hommes en lead

Au lendemain de l’épreuve de blocs (boulder), les hommes abordaient vendredi l’épreuve de difficulté (lead) des championnats d’Europe d’escalade de Munich dans le cadre de la 2e édition des Championnats européens. Nos trois représentants, éliminés jeudi, avaient pour mission de figurer dans le top 26 à l’issue des deux passages (route A et route B) pour entrer en demi-finales programmées ce dimanche à partir de midi. Tous trois y sont parvenus mais de justesse. Hannes Van Duysen a pris la 19e place, Nicolas Collin la 23e et Simon Lorenzi la 26e et ultime qualificative.

À l’issue du premier passage, le Bruxellois Nicolas Collin était bien engagé (39 + sur la route B) qui lui permettait d’occuper la 11e place provisoire. Le Gantois Hannes Van Duysen (26 +) et le Barchonnais Simon Lorenzi (25 +) étaient plus loin, respectivement 13e et 14e après avoir emprunté la route A.

La seconde escalade sur l’autre voie a permis à Lorenzi de réaliser 39 + se classant 26e du général avec 23.78 points (29e de la route A et 17e de la route B). Van Duysen, 17 ans, a fait encore mieux avec un 42 + de quoi se classer premier Belge en 19e position avec 20.15 points (28e sur la A, 13e sur la B). Enfin, Collin avec 35 + terminait 23e grâce à ses 22.36 points (20e sur la A, 23e sur la B)

L’Allemand Alexander Megos, vice-champion du monde 2019, et le Tchèque Adam Ondra, triple champion du monde 2014, 2016 et 2019) ont réussi les meilleures qualifications en récoltant 2.41 points et signant ex aequo les meilleures performances sur les deux voies (47 + et sommet). Le tenant du titre l’Autrichien Jakob Schubert a pris la 5e place.

La finale se déroulera ce dimanche à partir de 18h45.

Les 8 premiers à l’issue des épreuves de difficulté et de blocs pourront disputer la finale du combiné olympique (difficulté + bloc la formule retenue pour Paris 2024) le jeudi 18 août.