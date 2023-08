Esapekka Lappi rassure après son gros crash et son abandon au Rallye de Finlande : "Ma cheville est gonflée mais je vais bien"

Il avait carte blanche ce weekend. Il voulait attaquer pour mettre les Toyota en difficulté et s'offrir son Rallye domestique. À l'arrivée, Esapekka Lappi a dû abandonner ce Rallye de Finlande bien plus tôt que prévu.

À l'attaque sous la pluie dans la 5e spéciale du week-end (une spéciale qu'on n'avait plus parcouru depuis 1995), le Finlandais est violemment sorti de piste dans un virage et a terminé sa course dans les arbres.

Et si l'ensemble de l'équipage a heureusement pu s'extirper de la voiture, la Hyundai, elle, est sérieusement amochée par le choc. Le Finlandais devrait donc plus que probablement être contraint à l'abandon sur son Rallye natal. Frustrant dénouement pour un pilote qui nourrissait de grandes ambitions ce week-end.

À l'arrivée, Olivier Gaspard l'a retrouvé pour récolter ses impressions. Heureusement plus de peur que de mal, même si la déception est, elle, bien perceptible : "Oui, tout va bien, même si ma cheville est un peu gonflée. Elle n'est pas cassée. Je l'ai juste tapée quelque part dans la voiture, je ne sais pas où mais je l'ai tapée. Ce qu'il s'est passé ? On a atterri dans les arbres. Non, c'est une erreur liée à la vitesse.

J'étais un peu trop optimiste dans ma vitesse, je pensais pouvoir prendre le virage mais on est allé tout droit. Mais bon, même si la vitesse avait été bonne, je pense pas qu'on serait parvenus à bien prendre le virage. C'est une erreur de ma part pendant la reconnaissance. Je voulais être plus proche de la tête de course, je n'étais pas satisfait des spéciales d'avant. Je voulais plus. Je n'étais pas venu ici pour me battre pour la 3e ou 4e place. Je pense que c'est game over pour la suite. Le chassis est encore bien mais je pense que le moteur est mort."

À noter que c'est déjà le 3e abandon de ce vendredi : Pierre-Louis Loubet a, lui aussi, dû faire une croix sur la suite des opérations après avoir crashé sa voiture en début de matinée, alors que Ott Tänak a, lui, dû s'arrêter, trahi par son moteur.