Eruption volcanique aux Canaries : TUI fly va reprendre ses vols vers La Palma début mars

La compagnie aérienne TUI fly reprendra à partir du 5 mars son vol hebdomadaire entre Bruxelles et La Palma, a-t-elle annoncé vendredi.

Les vols avaient été interrompus par l'éruption volcanique sur l'île espagnole qui avait débuté le 19 septembre 2021. Il aura fallu un peu plus de trois mois au volcan Cumbre Vieja pour se rendormir : l'éruption, qui avait provoqué des dégâts considérables, a officiellement pris fin à la fin décembre.

Le tour-opérateur TUI reprendra également les voyages à forfait dès début mars.

"Les images de ce phénomène naturel fascinant étaient spectaculaires et l'éruption a malheureusement détruit beaucoup d'infrastructures. Des milliers d'habitants ont dû fuir leur maison et le tourisme sur l'île s'est brusquement arrêté. Les conséquences sont encore visibles aujourd'hui et, à certains endroits, les coulées de lave ont complètement modifié le paysage. Il faut toutefois relativiser la situation: la zone touchée s'étend sur 12 km2, soit moins de 2% de la superficie totale de l'île (708 km2)", souligne TUI.