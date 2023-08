Eruption de l'Etna: la fermeture de l'aéroport de Catane prolongée jusqu'à mardi matin

Tous les vols au départ et à l'arrivée à l'aéroport sicilien de Catane sont suspendus jusqu'à mardi matin 06h00, en raison d'une éruption de l'Etna, dont les cendres retombent sur l'espace aérien, a annoncé la société gestionnaire de l'aéroport de Catane.

Plus tôt dans la journée, elle avait indiqué que les vols au départ et à l'arrivée étaient annulés jusqu'à 20H00 lundi, demandant aux passagers de s'adresser à leur compagnie aérienne pour davantage d'informations. Le volcan Etna s'est réveillé dans la nuit de dimanche à lundi, projetant de la lave et des cendres. Des images vidéos montrent des débris incandescents crachés par le volcan dans l'obscurité de la nuit et s'écoulant lentement vers le bas de la montagne.