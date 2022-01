Eruption d'un volcan sous-marin à Tonga : le Royaume-Uni affrète à son tour un navire militaire pour apporter de l'aide

Un navire britannique s'ajoute aux bâtiments australiens et néo-zélandais en route pour acheminer de l'aide vers les îles Tonga, alors que la petite nation du Pacifique doit gérer les suites de la catastrophe provoquée par l'éruption d'un volcan sous-marin le weekend passé, suivie d'un tsunami.

Le Royaume-Uni va désormais oeuvrer avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, déjà mobilisés par voie maritime, pour envoyer des réserves d'eau potable, des tentes et des équipements de protection vers Tonga, a confirmé la Secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Liz Truss, dans une déclaration publiée vendredi.

"L'aide humanitaire et l'assistance va fournir du soutien à cette nation du Commonwealth, qui a subi des dégâts significatifs et des décès, pour faire face à la catastrophe", a-t-elle ajouté.

Trois personnes au moins, dont une ressortissante britannique, ont perdu la vie dans l'éruption du volcan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai qui a aussi couvert l'archipel de cendres et coupé les télécommunications, isolant le royaume du reste du monde.

Plusieurs pays aident les îles Tonga

Un navire de l'armée britannique actuellement à Tahiti s'est à son tour mis en route vendredi, pour transporter de l'eau et des équipements médicaux. Des navires militaires néo-zélandais et australiens ont déjà entrepris la traversée et sont attendus vendredi.

Des avions de ces deux pays voisins de Tonga ont aussi déjà pu atterrir jeudi, une fois les pistes d'atterrissage déblayées à l'aéroport principal de l'archipel, sur l'île de Tongatapu, soit cinq jours après l'éruption.

Depuis que des avions peuvent à nouveau atterrir, de nombreuses nations ont proposé leur aide. Le Japon a annoncé l'envoi de deux avions C-130. D'autres pays, dont la Chine et la France, ont également annoncé leur assistance.