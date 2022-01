Eruption d’un volcan et tsunami aux îles Tonga : les premiers avions d’aide d’urgence sont arrivés sur place

L’aide arrivera également par la mer. Deux navires néo-zélandais, le HMNZS Wellington et le HMNZS Aotearoa, transportant de l’eau potable et une unité de dessalement pouvant fournir 70.000 litres par jour, devraient arriver aux Tonga vendredi. L’Australie compte faire appareiller le navire militaire HMAS Adelaide le même jour, avec du matériel de purification et deux hélicoptères Chinook à bord.

Le gouvernement des Tonga a qualifié l’éruption de catastrophe de "sans précédent", précisant que des vagues atteignant jusqu’à 15 mètres de hauteur ont détruit toutes les habitations sur certaines îles. Trois personnes ont été tuées.

L’éruption volcanique, entendue jusqu’en Alaska à plus de 9000 km de là. Un champignon de fumée de 30 km de hauteur a dispersé cendres, gaz et pluies acides sur les 170 îles que comptent les Tonga.

Cette éruption a provoqué une énorme onde de pression qui a traversé la planète, se déplaçant à une vitesse de 1231 km/h, selon l’Institut national néo-zélandais de recherche sur l’eau et l’atmosphère.

Il faudra au moins quatre semaines pour que la connexion internet des Tonga soit rétablie par le câblodistributeur américain SubCom.

Des images satellitaires de Maxar Technologies montrent une vaste étendue d’eau à l’endroit même où une grande partie du volcan s’élevait au-dessus de la mer avant l’éruption. Seules deux îles volcaniques relativement petites restent émergées.