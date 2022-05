Des chiffres qui permettent directement de prendre l’ampleur de la performance du gamin de Tampa. Une étape de plus dans son ascension météorique vers les sommets du sprint. Parce que le prodige américain n’en est pas à son coup d’essai et tisse depuis des années les fils d’un parallélisme étonnant avec le Roi Bolt. Un mimétisme en version accélérée. Toujours avec un temps d’avance.



Knighton n’a pas (encore ?) l’aura de l’Éclair de Trelawny mais il a tout pour régner sur le double hectomètre comme son illustre prédécesseur. Le premier coup de tonnerre d’Erriyon a retenti l’an dernier sous la forme d’un chrono record. A quelques mois des JO, il sort de l’anonymat. En 20.11, il subtilise le 200m le plus rapide pour un coureur de moins de 18 ans à sa Majesté Bolt. Il fera encore plus fort aux Trials en 19.84 avant de confirmer à Tokyo. Vainqueur en série et en demi-finale, il termine au pied du podium derrière Andre De Grasse, Kenneth Bednarek et Noah Lyles, à qui il rend entre 6 et 10 ans ! Une première olympique plus que réussie.



Par ses performances mais aussi par son allure, Knighton rappelle le Bolt des débuts. L’Américain (1m91) et le Jamaïcain (1m95) partagent cette longue et filiforme silhouette comme cette fluidité dans le virage. Au même âge, il avale le demi-tour de piste près d’une demi-seconde plus vite (19.49 contre 19.93). Un gouffre sur la distance, encore plus à ces altitudes-là.